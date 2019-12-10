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10.12.2019  19:02   

В Харькове проходит выставка «Чемоданное настроение» (ФОТО)

В ИВЦ «Бузок» открылась выставка живописи и графики творческой группы любителей искусства и их преподавателя - Людмилы Чемодановой.


Фото: Василий Голосный

Виды городов, красивые пейзажи, цветы, натюрморты, интерьеры, характерные портреты - все, что так или иначе связано с путешествиями. Художницы изобразили не только воспоминания и впечатления от увиденного, но и свои мечты о тех местах, где им хотелось бы побывать.

Для воплощения задуманных идей были использованы различные графические и живописные материалы: уголь, соус, пастель, акварель, акрил, масло, а также смешанные техники.

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Тэги:  выставка, картины, харьков, бузок
 
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