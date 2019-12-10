В Харькове проходит выставка «Чемоданное настроение» (ФОТО)

В ИВЦ «Бузок» открылась выставка живописи и графики творческой группы любителей искусства и их преподавателя - Людмилы Чемодановой.
Виды городов, красивые пейзажи, цветы, натюрморты, интерьеры, характерные портреты - все, что так или иначе связано с путешествиями. Художницы изобразили не только воспоминания и впечатления от увиденного, но и свои мечты о тех местах, где им хотелось бы побывать.
Для воплощения задуманных идей были использованы различные графические и живописные материалы: уголь, соус, пастель, акварель, акрил, масло, а также смешанные техники.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
влажн.:
давл.:
ветер: