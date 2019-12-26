В Харькове проходит выставка «Сезон кукол» (ФОТО)

В харьковской галерее «Бузок» открылся ежегодный международный проект «Сезон кукол».
Харьковчане и гости города могут полюбоваться куклами из ткани, фарфора, пластика, металла, папье-маше, выполненными в разных техниках из широкого спектра материалов.
Все работы объединяет высокий профессионализм мастеров и позитивная энергетика образов.
Выставка продлится до 8 января по адресу: Сумская, 25 (ХНАТОБ). Время работы с 11 до 19-00, выходной - понедельник.
Слово «хочу» будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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