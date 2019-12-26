26.12.2019 21:50

В Харькове проходит выставка «Сезон кукол» (ФОТО)

В харьковской галерее «Бузок» открылся ежегодный международный проект «Сезон кукол».



Фото: Василий Голосный

Харьковчане и гости города могут полюбоваться куклами из ткани, фарфора, пластика, металла, папье-маше, выполненными в разных техниках из широкого спектра материалов.



Все работы объединяет высокий профессионализм мастеров и позитивная энергетика образов.

Выставка продлится до 8 января по адресу: Сумская, 25 (ХНАТОБ). Время работы с 11 до 19-00, выходной - понедельник.