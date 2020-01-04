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04.01.2020  11:18   

«Рождественское чудо» в Харькове (ФОТО)

В ИВЦ «Бузок» проходит выставка живописи и графики харьковской художницы Дарьи Денисовой «Рождественское чудо».


Фото: Василий Голосный

На выставке можно увидеть как работы, специально созданные к Новому году и Рождеству, так и картины на разную тематику - о любви, путешествиях, забавные сценки из жизни людей и животных, и просто портреты очень симпатичных персонажей.

Выставка продлится до 8 января 2020 года.

Дарья Денисова - харьковчанка. В 2012 году окончила Харьковскую государственную академию дизайна и искусств, отделение монументальной живописи. Член Национального союза художников. Активная участница выставок в Украине и за рубежом. Произведения мастера находятся в частных коллекциях во многих странах мира.

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Тэги:  рождество, выставка, харьков, картины
 
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