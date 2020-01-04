«Рождественское чудо» в Харькове (ФОТО)

В ИВЦ «Бузок» проходит выставка живописи и графики харьковской художницы Дарьи Денисовой «Рождественское чудо».
На выставке можно увидеть как работы, специально созданные к Новому году и Рождеству, так и картины на разную тематику - о любви, путешествиях, забавные сценки из жизни людей и животных, и просто портреты очень симпатичных персонажей.
Выставка продлится до 8 января 2020 года.
Дарья Денисова - харьковчанка. В 2012 году окончила Харьковскую государственную академию дизайна и искусств, отделение монументальной живописи. Член Национального союза художников. Активная участница выставок в Украине и за рубежом. Произведения мастера находятся в частных коллекциях во многих странах мира.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
влажн.:
давл.:
ветер: