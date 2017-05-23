 
Главная Фото ЖКХ Клумбу «Мы любим Харьков» высадили на улице Деревянко
23.05.2017  15:09   

Клумбу «Мы любим Харьков» высадили на улице Деревянко

Еще одним цветочным шедевром от городских озеленителей станет клумба, что расположилась на склоне по улице Деревянко.


Фото: Василий Голосный
Идея создать цветочное панно у коммунальщиков возникла еще в прошлом году и получила много положительных отзывов у горожан. «Мы любим Харьков» - именно такую надпись имеет эта тематическая клумба. 
 
«Сама клумба более 100 метров длинной и рассчитана так, чтобы смотрелись издалека красивые, огромные буквы, высота которых 5 метров, а сердце - 11 метров в высоту», - рассказывает заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.
 
Цветочная надпись создана из тысяч разноцветных растений. Здесь есть  петуния, альтернантера и ирезина. Все цветы соединились в единой композиции. 
 
«На данный момент мы сюда высадили около 30 тысяч разных цветов, чтобы они хорошо компонировались между собой. Была высажена красная петуния, альтернантера красно-коричневая и ирезина темно-вишневая, которая сама оттеняет букву и создает 3D эффект», - информирует заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.
 
Это не единственная тематическая клумба, которые представят горожанам харьковские «зеленстроевцы». Они уже разбивают такие и на склонах по улице Новгородской и на Университетской горке. На сегодняшний день, по словам специалистов профильного КП по городу высажено около 500 тысяч разноцветных цветов и работа по озеленению Харькова продолжается.

Фотогалерея

Тэги:  клумба, мы любим харьков, харьков, зеленстрой, цветы
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.04 ЖКХ Круглая клумба на проспекте Гагарина заиграла красками 22.03 Общество В Харькове планируют высадить почти 2 миллиона цветов 22.06 ЖКХ Как в Харькове спасают клумбы от жары  
 
 

Видео

Дорожники асфальтируют Нетеченскую набережную
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 