23.05.2017 15:09

Клумбу «Мы любим Харьков» высадили на улице Деревянко

Еще одним цветочным шедевром от городских озеленителей станет клумба, что расположилась на склоне по улице Деревянко.



Фото: Василий Голосный

Идея создать цветочное панно у коммунальщиков возникла еще в прошлом году и получила много положительных отзывов у горожан. «Мы любим Харьков» - именно такую надпись имеет эта тематическая клумба.

«Сама клумба более 100 метров длинной и рассчитана так, чтобы смотрелись издалека красивые, огромные буквы, высота которых 5 метров, а сердце - 11 метров в высоту», - рассказывает заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.

Цветочная надпись создана из тысяч разноцветных растений. Здесь есть петуния, альтернантера и ирезина. Все цветы соединились в единой композиции.

«На данный момент мы сюда высадили около 30 тысяч разных цветов, чтобы они хорошо компонировались между собой. Была высажена красная петуния, альтернантера красно-коричневая и ирезина темно-вишневая, которая сама оттеняет букву и создает 3D эффект», - информирует заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.

Это не единственная тематическая клумба, которые представят горожанам харьковские «зеленстроевцы». Они уже разбивают такие и на склонах по улице Новгородской и на Университетской горке. На сегодняшний день, по словам специалистов профильного КП по городу высажено около 500 тысяч разноцветных цветов и работа по озеленению Харькова продолжается.