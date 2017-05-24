24.05.2017 16:34

В Харькове запустили новую систему полива газонов

Сейчас по новой технологии - при помощи специального оборудования, за газонами ухаживают в сквере у станции метро Победа и в саду Шевченко.



Фото: Василий Голосный

Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой»:

В Харькове впервые поставлены дождевальные поливочные системы по газону. Они прячутся, когда не используются, а когда надо - они вылазят и поливают газон. В системе стоит датчик и когда дождь, поливочная система не включается. А если сухо, если очень высокая температура, она, наоборот, включает чаще, продолжительность больше - для того, чтобы трава имела больше влаги.

По словам коммунальщиков, автоматизированная система полива газонов очень удобна. Поскольку она работает сама и не требует вмешательства человеческих рук. Все функции: климатконтроль, запуск и давление воды контролирует программа. Более того, эта система помогает городу еще и экономить.

Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой»:

В первую очередь система позволяет эконимить воду, во-вторых, оборудование очень антивандальное, люди не имеют возможности доступа к самой системе, то есть она не может быть сломана. Ну и в третьих, сам газон растет лучше, так как за ним лучший уход. Своевременный полив дает хороший газон.

Вскоре подобные системы полива будут установлена в сквере по проспекту Независимости и сквере им. Ярослава Мудрого. Затем ими обустроят все центральные парки и скверы, где нужно следить за качеством газонов.