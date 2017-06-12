12.06.2017 18:17

Необычные клумбы появились в Харькове

В разных районах Харькова в этом году высажены необычные клумбы.



Фото: Василий Голосный

Об этом сегодня, 12 июня, сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.

Например, на Полтавском Шляхе появилась клумба в виде мольберта с кистями, а «тюбик с красками» расположился на Полтавском Шляхе, между Южным вокзалом и Холодной Горой.

Большая клумба появилась на ул. Новгородской, между пр. Науки и ул. Клочковской. Здесь на склоне, при помощи сотен металлических вазонов, харьковские коммунальщики смогли добиться многоярусного рельефного дизайна клумбы. В каждом из вазонов озеленители высадили сальвии, бархатцы, ценерарии. Есть даже кактус. В клумбе были высажены 150 тыс. цветов. Длина клумбы – 90 м, высота – 7 м.

А в сквере «Стрелка» появились плавающие клумбы. Как сообщили в фирме-подрядчике, на эту композицию пошло более 12 тысячи цветов. По планам, в вечернее время клумбы будут освещаться. Каждая из ромашек будет вращаться: одни по часовой стрелке, другие против часовой стрелки.

Алексей Богач, директор Департамента коммунального хозяйства:

«Это своеобразный эксперимент, и, думаю, на этом мы не остановимся. Безусловно, горожанам будет интересно посмотреть на цветы, которые плавают по реке. А нашим озеленителям придется осваивать плавсредства, потому что ухаживать за такими клумбами нужно с лодки».

Также он призвал харьковчан с уважением относиться к труду работников СКП «Харьковзеленстрой», поскольку новые клумбы часто становятся объектами вандализма. Так, уже был поврежден «Букет невесты» возле Дворца бракосочетания на ул. Сумской, а также был украден тюбик с цветочной композиции на ул. Шевченко.