10.01.2018 14:40
Коммунальщики просят харьковчан не сорить елками
Чем дальше от новогодних праздников, тем активнее горожане начинают избавляться от елок. В свою очередь, коммунальщики готовятся к утилизации новогодних деревьев. Для этого почти в каждом дворе устанавливают специальные восьмикубовие контейнеры. У которых и просят всех оставлять елки.
Фото: Василий Голосный
Светлана Рыбникова, начальник
филиала КП
«Харьковблагоустройство»
Шевченковского района:
Сейчас в районе выносят ежедневно где-то около 100 елей. В районе у нас 800 домов, то есть, это пока не очень большое количество. При таких объём мы производим утилизацию ёлочек вручную. Стягиваем их под контейнера, которые устанавливает КП «КВБО»и производим в ручном режиме распиливание и обрубываение веток. И складываем всё в большие контейнера.
Однако не все горожане прислушиваются к просьбам дворников. Они оставляют елки где им заблагорассудится. Бывают случаи, когда хвойных красавиц просто выбрасывают с балконов многоэтажек и те просто застревают в ветвях деревьев. Чтобы снять такую елку, нужна спецтехника, в частности - автовышка.
Светлана Рыбникова, начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Шевченковского района:
Убедительная просьба ко всем жителям города Харькова складывать ёлки в специально отведённых для этого местах. Для того, чтоб наш город был чистым, красивым и ухоженным.
По практике прошлых лет - пик выброса хвойных красавиц ожидается после старого нового года. Хотя бывают и такие случаи, когда почти обнаженный ствол, без единой иголочки, некоторые горожане выносят к контейнерам в мае.