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10.01.2018  14:40   

Коммунальщики просят харьковчан не сорить елками

Чем дальше от новогодних праздников, тем активнее горожане начинают избавляться от елок. В свою очередь, коммунальщики готовятся к утилизации новогодних деревьев. Для этого почти в каждом дворе устанавливают специальные восьмикубовие контейнеры. У которых и просят всех оставлять елки.


Фото: Василий Голосный
Светлана Рыбникова, начальник
филиала КП 
«Харьковблагоустройство»
Шевченковского района:
 
Сейчас в районе выносят ежедневно где-то около 100 елей. В районе у нас 800 домов, то есть, это пока не очень большое количество. При таких объём мы производим утилизацию ёлочек вручную. Стягиваем их под контейнера, которые устанавливает КП «КВБО»и производим в ручном режиме распиливание и обрубываение веток. И складываем всё в большие контейнера.
 
Однако не все горожане прислушиваются к просьбам дворников. Они оставляют елки где им заблагорассудится. Бывают случаи, когда хвойных красавиц просто выбрасывают с балконов многоэтажек и те просто застревают в ветвях деревьев. Чтобы снять такую ​​елку, нужна спецтехника, в частности - автовышка.
 
Светлана Рыбникова, начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Шевченковского района:
 
Убедительная просьба ко всем жителям города Харькова складывать ёлки ​​в специально отведённых для этого местах. Для того, чтоб наш город был чистым, красивым и ухоженным.
 
По практике прошлых лет - пик выброса хвойных красавиц ожидается после старого нового года. Хотя бывают и такие случаи, когда почти обнаженный ствол, без единой иголочки, некоторые горожане выносят к контейнерам в мае.
 

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Тэги:  елка, утилизация, харьков, новый год, дворники
 
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