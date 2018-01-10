10.01.2018 14:40

Коммунальщики просят харьковчан не сорить елками

Чем дальше от новогодних праздников, тем активнее горожане начинают избавляться от елок. В свою очередь, коммунальщики готовятся к утилизации новогодних деревьев. Для этого почти в каждом дворе устанавливают специальные восьмикубовие контейнеры. У которых и просят всех оставлять елки.



Фото: Василий Голосный

Светлана Рыбникова, начальник

филиала КП

«Харьковблагоустройство»

Шевченковского района:

Сейчас в районе выносят ежедневно где-то около 100 елей. В районе у нас 800 домов, то есть, это пока не очень большое количество. При таких объём мы производим утилизацию ёлочек вручную. Стягиваем их под контейнера, которые устанавливает КП «КВБО»и производим в ручном режиме распиливание и обрубываение веток. И складываем всё в большие контейнера.

Однако не все горожане прислушиваются к просьбам дворников. Они оставляют елки где им заблагорассудится. Бывают случаи, когда хвойных красавиц просто выбрасывают с балконов многоэтажек и те просто застревают в ветвях деревьев. Чтобы снять такую ​​елку, нужна спецтехника, в частности - автовышка.

Светлана Рыбникова, начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Шевченковского района:

Убедительная просьба ко всем жителям города Харькова складывать ёлки ​​в специально отведённых для этого местах. Для того, чтоб наш город был чистым, красивым и ухоженным.

По практике прошлых лет - пик выброса хвойных красавиц ожидается после старого нового года. Хотя бывают и такие случаи, когда почти обнаженный ствол, без единой иголочки, некоторые горожане выносят к контейнерам в мае.