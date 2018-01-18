18.01.2018 14:25

Как в Харькове утилизируют елки

Праздники прошли, и харьковчане начали массово выбрасывать елки. Соответственно, у коммунальных служб в самом разгаре кампания по утилизации новогодних деревьев. Работы ведутся во всех районах. Даже развернули три стационарных пункта по дроблению деревьев, в которых за несколько минут куча елок превращается в кучу опилок.



Фото: Василий Голосный

«Коммунальное предприятие организовали работу по дробления елок в районах местах складирования, а также определил стационарные места для дробления, куда массово свозят самосвалами елки, свозят бункеровозы, где их измельчают. Порядка 200 кубов елок уже утилизировано и переработан в щепу, которая уже развезена в зоопарки, развезена по коммунальным предприятиям для отопления. В ближайшее время мы планируем закончить с елкам, чтоб город был чистым.» - сообщил Артем Семикопенко, начальник службы логистики и диспетчеризации КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов».

Ежедневно в районах города утилизацией новогодних деревьев занимается около 30 единиц спецтехники. И это только на стационарных пунктах. Для того, чтобы ускорить процесс уборки города от хвойных деревьев, в Харькове решили еще и применить новую методику - прессование елок.

«Впервые в этом году мы испробовали мусоровоз для уплотнения маленьких елок, что дало колоссальный результат. Мусоровоз за очень короткий промежуток времени может уплотнить порядка 30 кубов елок. Таким способом можно намного больше вместить в бункер мусоровоза, чем в бункер самосвала. Что дает более эффективный и экономный способ вывоза.» - сообщил Артем Семикопенко, начальник службы логистики и диспетчеризации КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов».

В пресс попадают только маленькие елочки и ветви, которые дробильная установка не берет, говорят специалисты. Именно потому только они и попадают на полигон. Чтобы елки, выброшенные на улицу населением, у домов не валялись где попало, специалисты просят харьковчан относить хвойные в специально отведенные места или в контейнеры. После чего городские службы их утилизируют.