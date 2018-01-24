24.01.2018 16:10

Харьковские коммунальщики очищают крыши домов от наледи и сосулек

С наступлением холодов на крышах харьковских многоэтажек стали появляться сосульки. Основная причина появления льда - перепад температур между центральной частью крыши и краем, где расположены водостоки. В борьбу с угрозой сверху вступили коммунальщики. Один из адресов, откуда поступила заявка - площадь Небесной сотни, в Основянском районе.



Фото: Василий Голосный

Богдан Долина, директор КП «Харковспецстрой»:

Ежедневно на предприятие попадает порядка 50-60 заявок по уборке наледей, по уборке снега с крыши. За 2 дня было убрано порядка 40 адресов, работы продолжаются. Было убрано порядка 1000 метров погонных сосулей и порядка 20 кубических метров снега с кровель. В процессе работы мы смотрим на соседние дома и, если видим возникновение сосулей, даже если они не очень большого размера, мы стараемся их сразу убрать, для того чтобы они не продолжали свой рост и не травмировали людей.

Снежные шапки с крыш убирают, чтобы уменьшить вероятность повторного образования льда по краю кровли, рассказывает Богдан Долина. На предприятии создано 6 бригад альпинистов, которые этим занимаются в Основянском и Новобаварский районах.

Богдан Долина, директор КП «Харковспецстрой»:

В случае возникновения наледей и сосулей на крышах домов, мы просим всех обращаться в городскую диспетчерскую службу «15-62» или в ближайший участок КП «Жилкомсервис». Эти заявки будут передаваться в коммунальные службы, которые сразу будут на них реагировать.