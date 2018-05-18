18.05.2018 15:40

Озеленители признаются в любви к Харькову языком цветов

Сегодня, 18 мая, на склоне по улице Деревянко озеленители высаживают тематическую клумбу «Мы любим Харьков». Площадь цветника - около 80 квадратных метров. Только цветочное сердце имеет площадь 32 квадратных метра. Буквы - 4 метра высотой.



Фото: Василий Голосный

«Внутри буквы засажены розовой петунией. Сердце будет сделано из ярко-красной петунии. На него уйдёт 4 500 единиц цветка. На все остальные буквы - 11 000 цветов. Ирезина и альтернантера в одинаковом количестве. Из них делается отбивка, стрижется. Будет красивый контур. Работать на склоне тяжело при посадке, склон в 40 градусов. Плюс ещё жарко, но мы стараемся. Будет красиво.» - рассказывает Павел Скотаренко, начальник участка зеленого хозяйства СКП «Харьковзеленстрой» Шевченковского района.

На эту клумбу высаживается около 20 000 разноцветных растений, говорит Павел Скотаренко. Закончить цветочное панно они планируют к понедельнику, если на выходные дождя не будет, добавляют озеленители.

В саду Шеченко, на реконструированных части, тоже продолжается высадка цветов. Ранее в желто-голубых цветах были разбиты клумбы вокруг самого Кобзаря. Теперь коммунальщики создают узоры на клумбах, которые рядом.

«На них мы будем высаживать декоративно-лиственные и цветущие растения. Далее у нас по плану ещё около 13 клумб, на которых тоже будет высажено большое количество цветов. Высаживать клумбы мы будем поэтапно, каждая из клумб будет индивидуальна. Очень будет ярко, красиво. Надеюсь, что харьковчанам и гостям города понравится.» - сообщила Юлия Захарченко, начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой».