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09.07.2018  17:35   

Инсталляция в форме гигантского герба Харькова появилась в саду Шевченко

Гигантский герб Харькова появился на одной из полян сада Шевченко. Геральдический щит, внутри которого перекрещенные рог изобилия и кадуцей - золотой жезл с серебряными крыльями, обвитый змеями.


Фото: Василий Голосный
Эту инсталляцию харьковские коммунальщики подготовили как сюрприз горожанам и гостям Харькова ко Дню города.
 
«Художники и скульпторы потрудились на славу и сделали копию герба  города Харькова. Элементы герба сделаны из пластика, пенопласта, они очень хрупкие. Поэтому мы просим харьковчан не портить инсталляцию. Надеемся, что харьковчане отнесутся к ней, как к своему домашнему, как к своему родному.» - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».
   
Чтобы наполнить рог изобилия, который символизирует природные богатства, коммунальщикам понадобилось более тысячи яблок, груш и гроздьев винограда. Как только были завершены работы над гербом, эту инсталляцию уже облюбовали харьковчане и гости города. Она стала новой локацией для фото.
 
«Мне нравится  - ярко . Мы решили подойти и посмотреть что ж такое яркое там из рога высыпается. Искусственные яблочки. Симпатично.» - рассказывает Екатерина, гостья Харкова
 
«Я первый раз в новом парке Шевченко, тут очень красиво, как в Европе.» - делится впечатлениями Елена, харьковчанка. 
 
«Красиво очень. Вообще в нашем городе красивые делают инсталляции. И букет невесты сделали красивый, и здесь очень сделали красиво. Нам вообще все нравится в нашем городе. Мы его любим.» - рассказывает Екатерина, харьковчанка  
 
Впоследствии герб Харькова, появившийся под открытым небом в самом сердце города, коммунальщики намерены усовершенствовать, именно его цветовую гамму. Зимой инсталляцию законсервируют.

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Тэги:  инсталляция, герб, харьков, сад шевченко, хнатоб
 
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