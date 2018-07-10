Перед ХНАТОБом создают цветочную композицию «Лебединая верность»

Харьковские озеленители перед оперным театром создают новую цветочную композицию. Она будет называться «Лебединая верность».
Коммунальщики уверены, что это будет новая локация для селфи горожан и гостей Харькова
На протяжении дня может неоднократно меняться настроение, впрочем, придавать большое значение эмоциям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки.
Жара прочно обосновалась в Харькове. Первая половина дня будет ясной, после обеда появятся облака. Без осадков.
140 лет назад в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.
влажн.:
давл.:
ветер: