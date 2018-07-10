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10.07.2018  16:07   

Перед ХНАТОБом создают цветочную композицию «Лебединая верность»

Харьковские озеленители перед оперным театром создают новую цветочную композицию. Она будет называться «Лебединая верность».


Фото: Василий Голосный

Коммунальщики уверены, что это будет новая локация для селфи горожан и гостей Харькова

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Тэги:  клумба, цветы, харьков, хнатоб, лебеди
 
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