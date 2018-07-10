10.07.2018 16:07

Перед ХНАТОБом создают цветочную композицию «Лебединая верность»

Харьковские озеленители перед оперным театром создают новую цветочную композицию. Она будет называться «Лебединая верность».



Фото: Василий Голосный

Коммунальщики уверены, что это будет новая локация для селфи горожан и гостей Харькова