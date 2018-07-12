12.07.2018 18:20

В Индустриальном районе создают большой спортивный двор

Во дворе по улице Роганской, 9 и 11 Индустриального района проводятся масштабные работы по благоустройству.



Фото: Василий Голосный

Площадь двора более 12000 квадратных метров. Местность будет неузнать, говорят коммунальщики. Сейчас озеленители планируют газоны, размечают места под будущие цветники.

Андрей Гончаров, начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Индустриального района:

Кронировали порядка 120 деревьев, снесено сухих и аварийных было 37. И весной были произведены работы по высадке зелёных насаждений. Высадили здесь 75 кустов декоративных - форзиция, бирючина, спирея. И засеяли газонной травой, где были уже произведены ремонтные работы. Также высадили цветочную продукцию. Но это ещё не все клумбы, которые здесь будут сделаны. Цветов высадили порядка 12 000, ещё планируется в данном дворе высадить ещё где-то 15 000 цветов. Также здесь будут установлены фигуры "арт-стоун" ну и много других элементов, которые мы будем использовать первый раз по объектам благоустройства.

Другие бригады коммунальщиков занимаются системой ливневой канализации. Исправляют ошибки проектировщиков и строителей, которые вообще не предусмотрели во дворе сточную систему. Через это вся вода после дождей собиралась возле домов.

В рамках благоустройства двора в многоэтажках где нужно, обновят кровли и подъезды с входными группами. Однако основное внимание будет уделено двору.

Богдан Долина, директор КП «Харьковспецстрой»:

В рамках работ будет заменено старое хоккейное поле на новое футбольное. В былые времена здесь была большая куча мусора. Мы вместе с жителями неоднократно выходили на субботники, чтобы привести всё это в порядок. Сейчас используем комплексный подход к данному двору, для того, чтобы людям было удобно здесь проводить свой досуг. Здесь будет установлена площадка для воркаута, будут установлены столы для шахматистов, теннисные столы. То есть, мы будем планировать сделать этот двор одним из самых спортивных дворов не только нашего района, но и всего города.