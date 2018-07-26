26.07.2018 14:26

Игорь Терехов: Работы в саду Шевченко выполняются согласно графику

Реконструкция сада Шевченко продолжается: чашу будущего озера облицовывают камнем, проводятся реконструкция «Каскада» и строительство дороги.



// Городской Дозор

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 26 июля провел в саду Шевченко выездное совещание с директорами профильных департаментов, архитекторами и представителями подрядных организаций.

«Все коммуникации к озеру уже подключены. К нему будут вести ступени, облицованные гранитом, на которых можно будет посидеть, посмотреть на окружающие виды, переливы каскадов и отдохнуть», - отметил Игорь Терехов.

Также продолжается реконструкция фонтана «Каскад» – выполнены свайные работы, бетонирование. «Мы долго обсуждали с нашим мэром конструктив фонтана, было много вариантов, и остановились на решении, благодаря которому «Каскад» приобретет совершенно новый вид. Когда он будет открыт, многие будут приятно удивлены», - отметил первый вице-мэр, не раскрывая основную идею реконструкции.

Кроме того, в саду Шевченко, возле входа в зоопарк, будет работать световой музыкальный фонтан, созданный по новому проекту. По словам Игоря Терехова, подобных такому пока в Украине нет.

«Фонтан создается специально для Харькова по новому проекту. Он будет музыкальный со световой подсветкой, будут интересные фигуры - это будет очень красиво», - сказал Игорь Терехов.

В саду Шевченко установят новые скамейки, светильники, игровые площадки для детей. Все кафе на его территории будут выполнены в едином стиле. Кроме того, планируется оборудовать специальную площадку для выгула домашних питомцев.

Также продолжается строительство дороги, которая свяжет ул. Клочковскую с ул. Рымарской. Дорога строится за зданием Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко. Позже в этом районе появится и многоэтажный паркинг.

Игорь Терехов отметил, что в целом работы в саду Шевченко выполняются согласно графику в четыре смены, исходя из погодных условий. Завершить реконструкцию планируется ко Дню города.

Напомним, что также продолжается реконструкция Харьковского зоопарка, которая предполагает новый подход в работе зоосада: между посетителями и животными будут максимально убраны, где это возможно, клетки и барьеры, появятся зоогеографические зоны. На территории зоосада построят океанариум и обновят коллекцию животных. В частности, в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов Харькову бесплатно передадут пингвинов, белых медведей и жирафов. Завершить реконструкцию этого объекта планируется через два года.