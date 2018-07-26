Главная Фото ЖКХ Место, где раньше стоял памятник Ленину, станет продолжением площади, – Игорь Терехов
26.07.2018  16:07   

Место, где раньше стоял памятник Ленину, станет продолжением площади, – Игорь Терехов

После реконструкции сквера площадь Свободы приобретет новый вид.


Фото: Василий Голосный
Об этом сегодня, 26 июля, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь  Терехов.
 
«Было принято решение, что место, где раньше стоял памятник Ленину, станет продолжением площади. На этом месте убрали лишний грунт, перекладывается по новым технологиям теплотрасса, укладывается брусчатка. В итоге площадь вернет свой исторический вид», - сообщил Игорь Терехов.
 
Открыть этот участок площади планируют ко Дню города, а завершить реконструкцию сквера, который расположен между двумя корпусами Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, планируется уже в следующем году. 
 
«Этот сквер находится в самом центре между корпусами университета Каразина, рядом - Харьковский медицинский университет, кроме того, через сквер можно пройти к саду Шевченко. После реконструкции вид на Госпром останется, деревья убираться не будут. В сквере засеют газоны для отдыха, установят новые скамейки, новое освещение. На газонах можно будет посидеть, полежать. Здесь будет красиво, у студентов и всех харьковчан появится новое спокойное место для отдыха», - подчеркнул Игорь Терехов.

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Тэги:  площадь свободы, реконструкция, харьков, терехов
 
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