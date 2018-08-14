14.08.2018 15:20

На Харьковщине задолженность за газ выросла на 30% - 6 тысяч должников планируется оключить.

К августу 2018 года жители Харькова и области задолжали за употребленный газ 1,9 млрд грн. Долг за употребленный газ имеет каждый второй потребитель Харьковщины сообщается на главной странице Харьковгаззбут.



На Харьковщине задолженность за газ выросла на 30% - 6 тысяч должников планируется оключить.



На протяжении года задолженность населения Харьковской области за употребленный природный газ увеличилась на 400 млн грн.

Теперь, она достигла рекордного для летнего периода уровня 1,9 млрд грн - что почти на 30% больше, чем в прошлом году.

Специалисты Харьковгаз сбыта подчеркнули, что не принимая во внимание существенное уменьшение объемов потребления газа летом, потребители не воспользовались случаем рассчитаться с накопленными долгами. "Более 80% средств, что платят жители Харьковщины за газ получает государственный Нефтегаз. Именно он и выделяет необходимые для потребителей объемы газу. Чтобы не оставить всех жителей области без газа накануне холодов, ООО "ХАРКІВГАЗ СБЫТ" вынужден прекращать поставки газа именно должникам и подавать иски в суд", - отметила начальник отдела расчетов за газ ООО "ХАРКІВГАЗ СБЫТ" Татьяна Харченко.

В августе без поставок газа останутся 6 тыс. должников Харькова и области. Эти потребители уже получили предупреждение об отключении газоснабжения, имели время но не пожелали решить вопрос с расчетами. В настоящее время работы из отключения должников проводятся по всей Харьковской области. Преимущественно, должниками являются потребители, которые могут самостоятельно рассчитываться за газ, но продолжают накапливать задолженность. Малообеспеченные семьи, напротив, оформили субсидию, экономят газ, пытаются вовремя оплачивать свою часть платежа.