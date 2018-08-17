В Харькове реализован пилотный проект по энергоэффективности

В рамках специально созданной городской программы по повышению энергосбережения в жилом доме по улице Луи Пастера установили индивидуальный тепловой пункт.
Суммы в платежках, которые в прошлом отопительном сезоне получили жители дома 179 по улице Луи Пастера, побудили людей задуматься об экономии тепла. На общедомовом собрании решили обратиться в горсовет.
«До этого мы утепляли и чердак, и подвал, и главную подачу трубу. Главный вопрос был: давайте делать что-то с теплом. Мы взялись за это серьёзно, связались с теплосетями, получили у них разрешение, получили разрешение в "Жилкомсервисе". У нас было несколько вариантов. Пошли в горисполком со своими предложениями, горисполком посоветовал вот этот вариант. Мы рассмотрели этот вариант и на нем остановились» - рассказывает Ирина Сударенко, представитель инициативной группы жителей дома №179 по улице Луи Пастера.
А вариантом было создание индивидуального теплового пункта в рамках городской программы по энергоэффективности и повышения энергосбережения в жилых домах города Харькова. Программа, рассчитанная на 5 лет, только стартовала. И именно этот дом стал первой ласточкой, пилотным проектом. Работы велись на условиях софинансирования.
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