17.08.2018 15:11

В Харькове реализован пилотный проект по энергоэффективности

В рамках специально созданной городской программы по повышению энергосбережения в жилом доме по улице Луи Пастера установили индивидуальный тепловой пункт.



Фото: Василий Голосный

Суммы в платежках, которые в прошлом отопительном сезоне получили жители дома 179 по улице Луи Пастера, побудили людей задуматься об экономии тепла. На общедомовом собрании решили обратиться в горсовет.

«До этого мы утепляли и чердак, и подвал, и главную подачу трубу. Главный вопрос был: давайте делать что-то с теплом. Мы взялись за это серьёзно, связались с теплосетями, получили у них разрешение, получили разрешение в "Жилкомсервисе". У нас было несколько вариантов. Пошли в горисполком со своими предложениями, горисполком посоветовал вот этот вариант. Мы рассмотрели этот вариант и на нем остановились» - рассказывает Ирина Сударенко, представитель инициативной группы жителей дома №179 по улице Луи Пастера.

А вариантом было создание индивидуального теплового пункта в рамках городской программы по энергоэффективности и повышения энергосбережения в жилых домах города Харькова. Программа, рассчитанная на 5 лет, только стартовала. И именно этот дом стал первой ласточкой, пилотным проектом. Работы велись на условиях софинансирования.

«30% стоимости всех работ, связанных с энергосбережением, отплачивают жители и 70% оплачивает городской бюджет. Была проведена оценка стоимости работ, это 174 тысячи. 30% - 52 тысячи жители собрали, заключили договор с подрядчиком и подрядчик приступил к работе. И уже за счёт городского бюджета работы были закончены» - сообщила Виктория Богатырь, начальник отдела по вопросам энергоэффективности жилого фонда Департамента жилищного хозяйства.

Жители даже не надеялись на такой быстрый результат. Работы были выполнены в течение одного месяца.

«С властью главное начать работать. Вот у нас в Харькове с властью хорошо работать, мне было комфортно. Я туда ходила периодически. То есть, решать вопросы можно в любое время. Никаких проблем» - рассказывает Ирина Сударенко, представитель инициативной группы жителей дома №179 по улице Луи Пастера.

В результате, в доме установили систему, которая позволяет регулировать потребление теплоносителя, исходя из потребностей самого дома. А это, говорят специалисты, поможет экономить и стабилизировать работу системы отопления. «Эта система просто помогает нормализовать работу дома и взять ровно столько, сколько этому дому нужно. Как только на улице потеплеет, подача прекращается и работается на том, что есть в доме. Как только похолодало, автоматика понимает, надо открыть, немного добавить отопления и в доме постоянно на всех этажах стабильное отопление» - сообщил Алексей Варавко, директор подрядного предприятия.

Жители уже к следующему отопительному сезону рассчитывают, что сумма в платежках за тепло уменьшится на 30-40% и никаких жалоб, что тепло распределяется по квартирам неравномерно, не будет.