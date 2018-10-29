Часть сада Шевченко открыта после реконструкции

Реконструкция на участке от станции метро «Университет», вдоль улицы Сумской, до памятника Шевченко завершена, заборы сняты и аллеи открыты для посещения.
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
влажн.:
давл.:
ветер: