Главная Фото ЖКХ Часть сада Шевченко открыта после реконструкции
29.10.2018  14:45   

Часть сада Шевченко открыта после реконструкции

Реконструкция на участке от станции метро «Университет», вдоль улицы Сумской, до памятника Шевченко завершена, заборы сняты и аллеи открыты для посещения.


Фото: Василий Голосный

Фотогалерея

Тэги:  сад шевченко, реконструкция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.10 Власть Игорь Терехов: Вторую очередь сада Шевченко откроют на следующей неделе 19.10 Общество Игорь Терехов: Реконструкция второй очереди сада Шевченко на завершающем этапе   31.08 Строительство Игорь Терехов проинспектировал ход выполнения работ на трех масштабных объектах строительства в Харькове  
 
 

Видео

В Харькове поздравили автомобилистов с профессиональным праздником
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 