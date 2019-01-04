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04.01.2019  15:55   

Что мешает коммунальщикам убирать сосульки с харьковских многоэтажек

Улица Пушкинская, 20. С крыши этой многоэтажки свисают огромные сосульки. Общая масса льда немалая - около 300 килограммов, подсчитывают альпинисты, приехавшие вместе со спецтехникой по заявке харьковчан, чтобы убрать все. Однако сделать это непросто.


Фото: Василий Голосный
Мешает работе автомобиль, владелец которого, несмотря на сигнальные ленты, натянутые утром коммунальщиками, просто оставил машину и пошел по своим делам.
 
«Очень большое скопление снега, льда, масса очень большая наверху образовалась. Поэтому данное место сейчас срочно нужно убрать. А автомобиль, который припарковался, мешает работе. Из-за него мы не можем произвести снятие данной наледи. Возникла очень опасная ситуация, которая несёт угрозу жителям Харькова. И такие ситуации возникают повсеместно, очень часто. Люди зачастую не обращают внимания на ограждения, на установленные коммунальщиками сигнальные ленты, и мешают проводить работы» - комментирует ситуацию Игорь Шкурко, заместитель директора КП «ХРБП».
 
На помощь коммунальщикам журналисты вызывают полицию. Минут через 15 появляются двое патрульных. Коммунальщики объясняют, в чем дело. Патрульные полицейские уверяют, что сейчас приедет эвакуатор и уберет автомобиль, который мешает коммунальщикам работать.
 
Однако, вместо эвакуатора к патрульным приезжает подкрепление. Те уже объясняют, что спецтехники для уборки авто не будет. Потому что водитель никоим образом не нарушает правил дорожного движения.
 
Сергей Воронюк, заместитель командира роты №1 первого батальона:
 
- Мы сейчас сделать не можем этого. Максимум, что мы сейчас делаем - мы устанавливаем водителя для того, чтобы транспортное средство в рамках действующего законодательства мы могли отсюда убрать.
- А натянутая сигнальная лента?
- Когда она была натянута?
- Сегодня утром, в 7.30.
- Сигнальная лента не является предметом ограждения.
- А как коммунальники должны работать?
- Коммунальщики? Ну, пожалуй, обратиться в полицию, это же действия коммунальщиков, это не наши действия. Они должны предупредить.
- То есть, за каждую сосульки они должны предупредить?
- Я уже объяснил вполне достаточно.
 
Коммунальщикам удалось, уже потом, через два часа, убрать сосульки с крыши дома №20 по улице Пушкинской. Работа в этом направлении по городу продолжается.
 
Елена Полторапавлова, инженер КП «ХРБП»:
 
У нас очень убедительная просьба ко всем горожанам и гостям города обращать внимание на ограждения, сигнальные ленты, баннеры и  наклейки, расположенные на домах. Обращать внимание наверх во избежание несчастных случаев и травматизма. И убедительная просьба ко всем автовладельцам не парковать машины в неположенных местах, так как это затрудняет работу коммунальных служб. А именно подъезд ко всем проблемным местам.

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Тэги:  сосульки, уборка наледей, харьков, альпинисты
 
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