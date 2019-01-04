04.01.2019 15:55

Что мешает коммунальщикам убирать сосульки с харьковских многоэтажек

Улица Пушкинская, 20. С крыши этой многоэтажки свисают огромные сосульки. Общая масса льда немалая - около 300 килограммов, подсчитывают альпинисты, приехавшие вместе со спецтехникой по заявке харьковчан, чтобы убрать все. Однако сделать это непросто.



Фото: Василий Голосный

Мешает работе автомобиль, владелец которого, несмотря на сигнальные ленты, натянутые утром коммунальщиками, просто оставил машину и пошел по своим делам.

«Очень большое скопление снега, льда, масса очень большая наверху образовалась. Поэтому данное место сейчас срочно нужно убрать. А автомобиль, который припарковался, мешает работе. Из-за него мы не можем произвести снятие данной наледи. Возникла очень опасная ситуация, которая несёт угрозу жителям Харькова. И такие ситуации возникают повсеместно, очень часто. Люди зачастую не обращают внимания на ограждения, на установленные коммунальщиками сигнальные ленты, и мешают проводить работы» - комментирует ситуацию Игорь Шкурко, заместитель директора КП «ХРБП».

На помощь коммунальщикам журналисты вызывают полицию. Минут через 15 появляются двое патрульных. Коммунальщики объясняют, в чем дело. Патрульные полицейские уверяют, что сейчас приедет эвакуатор и уберет автомобиль, который мешает коммунальщикам работать.

Однако, вместо эвакуатора к патрульным приезжает подкрепление. Те уже объясняют, что спецтехники для уборки авто не будет. Потому что водитель никоим образом не нарушает правил дорожного движения.

Сергей Воронюк, заместитель командира роты №1 первого батальона:

- Мы сейчас сделать не можем этого. Максимум, что мы сейчас делаем - мы устанавливаем водителя для того, чтобы транспортное средство в рамках действующего законодательства мы могли отсюда убрать.

- А натянутая сигнальная лента?

- Когда она была натянута?

- Сегодня утром, в 7.30.

- Сигнальная лента не является предметом ограждения.

- А как коммунальники должны работать?

- Коммунальщики? Ну, пожалуй, обратиться в полицию, это же действия коммунальщиков, это не наши действия. Они должны предупредить.

- То есть, за каждую сосульки они должны предупредить?

- Я уже объяснил вполне достаточно.

Коммунальщикам удалось, уже потом, через два часа, убрать сосульки с крыши дома №20 по улице Пушкинской. Работа в этом направлении по городу продолжается.

Елена Полторапавлова, инженер КП «ХРБП»:

У нас очень убедительная просьба ко всем горожанам и гостям города обращать внимание на ограждения, сигнальные ленты, баннеры и наклейки, расположенные на домах. Обращать внимание наверх во избежание несчастных случаев и травматизма. И убедительная просьба ко всем автовладельцам не парковать машины в неположенных местах, так как это затрудняет работу коммунальных служб. А именно подъезд ко всем проблемным местам.