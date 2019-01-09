Главная Фото ЖКХ Как убирают снег на улицах Харькова (ФОТО)
09.01.2019  15:10   

Как убирают снег на улицах Харькова (ФОТО)

В Харьков вновь пришли снегопады. Для борьбы со снегом на улицы вышло более 130 единиц спецтехники.


Фото: Василий Голосный

Фотогалерея

Тэги:  снег, метель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.01 Общество Харьков окажется «в сердце» капризного циклона: синоптики прогнозируют аномально снежную неделю (Карта) 26.12 Дороги и транспорт В нескольких районах Харьковщины спасатели освобождали из снежного плена легковушки с детьми 17.12 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь на 17 декабря
 
 

Видео

Обменивать валюту вскоре можно будет и в почтовых отделениях
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 