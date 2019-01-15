В Харькове продолжается борьба с сосульками

Бригады КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» убирают снег на кровлях домов коммунальной формы собственности.
Напомним, что заявки на снятие сосулек можно подавать в центральную диспетчерскую Департамента жилищного хозяйства, городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62», на участки КП «Жилкомсервис» или непосредственно в КП «ХРСП».
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: