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15.01.2019  15:46   

В Харькове продолжается борьба с сосульками

Бригады КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» убирают снег на кровлях домов коммунальной формы собственности.


Фото: Василий Голосный

Напомним, что заявки на снятие сосулек можно подавать в центральную диспетчерскую Департамента жилищного хозяйства, городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62», на участки КП «Жилкомсервис» или непосредственно в КП «ХРСП».

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Тэги:  сосульки, лед, харьков
 
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