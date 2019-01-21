21.01.2019 15:45

С каждым годом все больше харьковчан отказываются от живых елок (ФОТО)

В Харькове продолжается кампания по утилизации новогодних елок. По городу функционируют 3 локации, куда свозят новогодние деревья и измельчают на опилки. Один из таких пунктов расположен у кольцевой на 505 километре.



Фото: Василий Голосный

На таких пунктах, отмечают специалисты, ежедневно измельчают до 240 кубометров хвои. Это около трех десятков грузовиков.

«Ежегодно мы собираем после праздников около 50 тыс. елок. Из этого количества 40-50 % мы отдаем зоопаркам. Они с удовольствием забирают для травоядных животных. Все остальное подлежит переработке. У нас сегодня работают порядка 40 единиц техники, которые осуществляют сбор, вывоз и переработку елок. Мы уже на протяжении недели собираем елки с территории города Харькова. На данный момент собрали уже около 8 тысяч единиц. Нам еще предстоит 2 недели такой работы, чтобы городские территории были чистыми» - сообщил Фазиль Аббасов, директор КП «Комплекс по вывозу твердых бытовых отходов».

Тем харьковчанам, которые только собираются выносить елки из дома, коммунальщики рекомендуют оставлять их у контейнеров для твердых бытовых отходов, или же в специальных бункерах, расположенных возле жилых домов. После чего хвойные деревья заберет спецтехника.

Как показывает мониторинг, который ведет специализированное коммунальное предприятие, с годами все больше харьковчан отказываются от живых елок.

«Примерно 20-25 процентов харьковчан отказываются от живых елок ежегодно. И мы уверены, что через лет 5 вряд ли кто в Харькове будет покупать натуральные елки для праздников. 75% населения сегодня пользуются искусственной елкой, которая и по ценам нормальная и, естественно, нам не создает проблем. И мы природу сохраняем как она есть» - сообщил Фазиль Аббасов, директор КП «Комплекс по вывозу твердых бытовых отходов».