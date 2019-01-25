25.01.2019 12:35

Как харьковские дворники очищают город от снега (ФОТО)

Дворовые рабочие расчищают снег и наводят порядок во дворах в каждом районе города. О работе дворовых рабочих Шевченковского филиала КП «Харьковблагоустройство» рассказала его начальник Светлана Рыбникова.



Фото: Василий Голосный

По ее словам, в филиале трудятся 250 дворовых рабочих, которые приводят в порядок территории 800 жилых домов.

В этом году за счет средств городского бюджета для них приобрели десять средств малой механизации, и теперь в филиале есть пять тракторов и 30 единиц малой техники – снегоочистители, машины со щетками и др. Площадь очистки в районе составляет около 800 тыс. кв. м.

Как рассказала Светлана Рыбникова, первой на уборку выезжает большая тракторная техника, которая расчищает тротуары с большой проходимостью. Дворники начинают день с уборки выходов из подъездов и тротуаров возле жилых домов, чтобы люди могли пройти к общественному транспорту.

«Тракторная техника после расчистки тротуаров переходит во дворы, чтобы обеспечить проезд транспорта и автомобилей скорой помощи, коммунальных служб. Дворовые рабочие прочищают тротуары вручную и средствами малой механизации. Без ручного труда достичь успехов все равно невозможно. Техника прошла, после этого дворник посыпает тротуар песчано-солевой смесью, и дальше опять нужно все почистить, чтобы не было наледи», - рассказала Светлана Рыбникова.

Она отметила, что штат филиала укоплектован всего на 37%. Несмотря на это, женщины, пенсионеры, которые, в основном, идут работать дворовыми рабочими, очень стараются навести порядок на всей территории, работая в сложных погодных условиях.

В КП «Харьковблагоустройство» предпринимают меры, чтобы расширить штат. Дворовым рабочим предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг: в зимнее время она составляет около 1,5 тыс. грн. Кроме того, с этого года дворовым рабочим, мастерам и начальникам участков предоставили льготу на проезд в общественном транспорте. Начальник участка пригласила всех харьковчан, кому требуется работа, трудоустроится на предприятии.