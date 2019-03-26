26.03.2019 17:05

Более двух миллионов цветов коммунальщики в этом году высадят на харьковских клумбах

В харьковских теплицах рассказали, какие растения выращивают коммунальщики, чтобы впоследствии высадить на клумбы в парках и скверах города.



Фото: Василий Голосный

За каждым растением здесь отдельный уход и внимание. Полив, правильная температура, формировка и удобрение для лучшего роста - именно так в городских оранжереях цветоводы выращивают наполнение для парковых клумб.

«Беру с комом земли по одной штучке, набиваю горшок, делаю лунку для растения. Аккуратно, чтобы не заломить и не загнуть корешки, опускаю в лунку, убираю лишнюю землю и придавливаю. Это, на самом деле, очень трудный процесс, уход за бегонией нужен ежедневный и даже в субботу, воскресенье мы тоже ухаживаем за ней. Со стороны это кажется, что очень легко, но за ней нужен постоянный уход» - рассказывает Екатерина Климина, цветочница.

Также в теплицах есть плантации разноцветных петуний, тагетис и колеус. Ждет своего часа ирезина и ахирантес. Это растения не цветут, уточняют озеленители. Ими они оттенят цветники, так как растения имеют очень красивые листья.

«Это маточник ахирантеса красного, который был заложен в июле месяце прошлого года. На протяжении всей зимы и осени мы его выращивали, подготавливали к черенкованию на этот год. С этого растения снимается одеревеневший череночек. Молодое не берется, потому что не приживётся. Зачеренковываем, листву немного снимаем и садим по лету» - рассказывает Светлана Власенко, цветочница.

Пробудут все эти растения в оранжереях до мая. Уже сформированные будут постепенно высаживать в городские цветники.

«По сравнению с прошлым годом, мы хотим посадить больше цветов, где-то около 2 200 000. Мы ещё высадили тюльпаны осенью, их около 260 000 по городу, это довольно большое количество цветов. Будем вводить новые цветы, которые не садились - портулак махровый, который сам размножается, сам сеется и довольно интересные формы получаются цветников. Они будут разноцветные. Каждый цветочек, он даже если будет небольшой, но красивый сам по себе» - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора КП «Харьковзеленстрой».