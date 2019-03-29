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29.03.2019  16:35   

Харьковские озеленители начали устанавливать в городе новые арт-объекты

Первый в 2019 году арт-объект сегодня, 29 марта, установили харьковские озеленители на площади Поэзии.


Фото: Василий Голосный
Там появилась двухметровая чернильница с пером. Коммунальщики надеются, что этим творческим проектом порадуют харьковчан и этот объект станет одной из локаций для сэлфи горожан.
 
«Раньше композиция находилась возле памятника Гоголю, была сделана из живых цветов. Но поскольку некоторые варварски относились к ней, мы решили переместить композицию на более видное место, к памятнику Пушкину. И сделать ее не из живых цветов, а из искусственного самшита» - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».
 
Следующая локация, которая разместилась неподалеку от Зеркальной струи, пока не открыта. На месте, где в прошлом году красовалась прекрасная принцесса Фиона, по крайней мере, так ее прозвали горожане, теперь поселились двое. Коммунальщики шутят: Фиона наконец нашла своего зеленого принца.
 
«Данный арт-объект называется «Поцелуй». Девушка, одетая в бальное платье, молодой человек с цилиндром и во фраке. Арт-объект ещё не закончен, мы хотим его немного облагородить, сделать с цветочной композицией. Это будут первоцветы, виола трёхцветная. Разных оттенков - голубого, жёлтого, красного, т.е. всевозможных расцветок. Хотелось бы обратиться к местным жителям, нашим харьковчанам, гостям нашего красивого города, чтобы к нашим арт-объектам, зелёным насаждениям, нашим цветам относились бережно. Всё-таки это делается для вас, для всех нас! Люди в это вкладывают душу и хотят видеть город наш весь в цветах, красивым и чистым!» - обратился к харьковчанам Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».

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Тэги:  арт-объект, озеленители, харьков, зеленстрой, весна
 
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