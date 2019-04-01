В Харькове открылся сезон фонтанов (ФОТО)

В Харькове после зимы заработали фонтаны. Первыми включились расположенные возле ХНАТОБа.
«На данный момент запущено 4 фонтана возле театра оперы и балета, а также символ нашего города - фонтан «Зеркальная струя». Перед этим мы провели все пусконаладочные работы, профилактику оборудования, проверили каждую форсунку, проверили все насосы, все лампы освещения. Все готово для работы в штатном режиме. Днём фонтаны работают в обычном режиме - просто прыгают струи, вечером - это все подсвечено красивыми огнями» - рассказал Степан Алещенков, начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой».
Поэтапно заработают фонтаны по всему городу. Сейчас коммунальщики уже готовы запустить следующий, размещенный по проспекту Независимости за Госпромом.
«В настоящее время в Харькове существует 17 рабочих фонтанов. Их обслуживает 20 человек - слесари, ремонтники, электрики. Фонтаны в себя включают более 2 500 форсунок, более 100 электронасосов и более 1 200 ламп освещения. Просьба к жителям и гостям нашего города бережно относиться к нашим фонтанам, так как это дорогостоящее оборудование. Просьба не бросать мусор - просто наслаждайтесь этой красотой, которая нас радует и днём, и вечером» - обратился к горожанам Степан Алещенков, начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой».
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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