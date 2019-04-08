08.04.2019 17:10

В Харькове коммунальщики приводят дворы в порядок

Благоустройством придомовых территорий сейчас активно занимаются дворники и озеленители. В том числе, на улице Астрономической, 35-Б в Киевском районе Харькова.



Фото: Василий Голосный

Коммунальщики прилагают максимум усилий, чтобы каждый двор был чистым и цветущим. Кроме санитарной очистки и подготовки клумб, здесь еще обновили скамьи у подъездов и другие элементы. Все идет по плану, говорят районные коммунальщики, ход выполнения работ определен.

«91 улица очищена. Из 528 дворов на сегодняшний день мы очистили 89%. Полностью мы сделали обрезку кустов, поднятие крон, где-то 720 деревьев. Снесли 148 деревьев сухих, эти работы выполнил участок озеленения. На сегодняшний день мы произвели уже окраску - 29% из необходимого количества лавочек и урн, а так же ограждения, где-то уже 15%. И планируем все эти работы завершить до Пасхи» - сообщила Валентина Кротова, начальник филиала КП "Харьковблагоустройство" Киевского района.

К тому же, добавляет Валентина Кротова, Киевский район славится своими многочисленными клумбами. Их около 1 200. Озеленители говорят, что увеличат их количество в этом году как минимум на две в каждом дворе. Сейчас ведется подготовка: планируются клумбы, завозят чернозем. Также высевают газонную траву и уже рассаживают многолетние цветы.

«Мы запланировали 22 500 штук цветов высадить за период двухмесячника. Это многолетние и однолетние цветы. Многолетние уже высаживаем. Однолетние - приступим в ближайшее время. Посеем в вазоны цветы. Также мы в этом году высеяли свою рассаду в помещениях. Это приблизительно 6 000 - 7 000. Клумбы в этом году у нас будут совершенно другого вида, дизайнерские будут клумбы, мы хотим участвовать в городском конкурсе и хотим занять какое-то призовое место. Поэтому планируем в этом году сделать ещё лучше наш район. чтобы он был красивый, цветущий, чтобы жители радовались!» - сообщила Валентина Кротова, начальник филиала КП "Харьковблагоустройство" Киевского района.