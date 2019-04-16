Главная Фото ЖКХ В Харькове появляются новые арт-объекты
16.04.2019  15:45   

В Харькове появляются новые арт-объекты

Зеленая рука, держащая дерево и огромный мишка. Новые инсталляции появились в центральной части Харькова.


Фото: Василий Голосный
Рука, поддерживающая дерево - такая инсталляция появилась на проспекте Независимости, на участке между стелой с флагом Украины и основателем Харькова, казаком Харько. Фигура высотой почти в человеческий рост выполнена из металла и обшита искусственным самшитом. Это один из новых арт-объектов от дизайнеров команды КП «Харьковзеленстрой».
 
«Символизирует нашу природу, которая нас просит ухаживать, беречь все зелёные насаждения, которые мы высаживаем из года в год. В прошлом году мы высадили больше 1 000 деревьев. В этом году - около 200 деревьев по Академика Павлова. Чуть позже здесь расцветут тюльпаны. Их тут высажено около 50 000» - рассказывает Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».
 
Всего по городу озеленители Харькова в конце прошлого года высадили около 260 000 разноцветных тюльпанов.
 
На площади Конституции поселился огромный зеленый медвежонок. Его размеры - 2,5 метра в высоту и 1,5 в ширину. Создатели арт-объекта назвали его «Любимчик». Так как уверены, что он таким и станет у горожан.
 
Это не последний творческий подарок харьковчанам. Однако коммунальщики говорят, иногда и не хочется ничего делать, когда видят, как некоторые нехорошие люди крушат их работу.
 
«Хочется обратиться к харьковчанам, которые делают такие непотребные вещи. Мы трудимся для вас, чтобы наш город был самым красивым и лучшим в мире. Пожалуйста, не ломайте всё это. Я уверен, что люди, которые любят свой город, так не делают!» - сказал Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».

Фотогалерея

Тэги:  арт-объект, мишка, харьков, харьковзеленстрой
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.04 Культура и Туризм В центре Харькова появилась зеленая парочка и диван для селфи (ФОТО)   29.03 ЖКХ Харьковские озеленители начали устанавливать в городе новые арт-объекты   12.10 Общество Группа харьковских студентов создала новый цветочный арт-объект  
 
 

Видео

Геннадий Кернес: Александр Гвоздик заслуживает звания Почетного гражданина города Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 