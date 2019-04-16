16.04.2019 15:45

В Харькове появляются новые арт-объекты

Зеленая рука, держащая дерево и огромный мишка. Новые инсталляции появились в центральной части Харькова.



Фото: Василий Голосный

Рука, поддерживающая дерево - такая инсталляция появилась на проспекте Независимости, на участке между стелой с флагом Украины и основателем Харькова, казаком Харько. Фигура высотой почти в человеческий рост выполнена из металла и обшита искусственным самшитом. Это один из новых арт-объектов от дизайнеров команды КП «Харьковзеленстрой».

«Символизирует нашу природу, которая нас просит ухаживать, беречь все зелёные насаждения, которые мы высаживаем из года в год. В прошлом году мы высадили больше 1 000 деревьев. В этом году - около 200 деревьев по Академика Павлова. Чуть позже здесь расцветут тюльпаны. Их тут высажено около 50 000» - рассказывает Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».

Всего по городу озеленители Харькова в конце прошлого года высадили около 260 000 разноцветных тюльпанов.

На площади Конституции поселился огромный зеленый медвежонок. Его размеры - 2,5 метра в высоту и 1,5 в ширину. Создатели арт-объекта назвали его «Любимчик». Так как уверены, что он таким и станет у горожан.

Это не последний творческий подарок харьковчанам. Однако коммунальщики говорят, иногда и не хочется ничего делать, когда видят, как некоторые нехорошие люди крушат их работу.

«Хочется обратиться к харьковчанам, которые делают такие непотребные вещи. Мы трудимся для вас, чтобы наш город был самым красивым и лучшим в мире. Пожалуйста, не ломайте всё это. Я уверен, что люди, которые любят свой город, так не делают!» - сказал Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».