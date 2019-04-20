20.04.2019 19:40

В Харькове расцвели тысячи красных тюльпанов

Тысячи красных тюльпанов расцвели вдоль проспекта Науки, вблизи оперного театра и на набережной.



Фото: Василий Голосный

«В прошлом году мы высадили тюльпаны двух цветов - жёлтого и красного. Красных мы высадили около 35 000, жёлтых - около 22 000. Это именно те цветы, которые по проспекту Науки. Так как погода нас не балует, то тепло, то холодно - тюльпаны растут очень медленно и раскрываются неравномерно. На проспекте Науки, в основном, целый день солнышко, но есть места притенённые. И вот возле метро показались первые тюльпаны, которые создали такой красивый красный фон» - рассказал Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».



Желтые, добавляет Андрей Дронь, скорее всего, раскроют свои бутоны на следующей неделе. Впереди у городских озеленителей большой пласт работ. Говорят, будут делать Харьков самым цветущим городом Украины. Эту работу они уже начали: высадили цветы возле театра оперы и балета, Зеркальной струи, возле памятника Кобзарю и на Мемориале Славы.



«Мы на данный момент высадили более 90 000 цветов, это виолы. Планируем, когда погода уравновесится и пойдёт тепло, высадить более 2 000 000 цветов. Будут у нас тематические цветники, которые расположатся на ул. Деревянко, на Университетской горке, на Полтавском шляхе. Будут цветники - новые инсталляции. Будем потихонечку выдавать сюрпризы. На каждой недельке что-то, но будет появляться» - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».