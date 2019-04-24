24.04.2019 18:15

Харьковчан просят не воровать цветов и не выгуливать собак в городских цветниках (ФОТО)

Харьковские озеленители приступили к созданию цветочных композиций по проспекту Независимости, возле Госпрома.



Фото: Василий Голосный

Два цветника общей площадью около 700 квадратных метров будут заполнены разнообразными растениями, из которых создадут абстрактные фигуры.

«Мы подготовили грунт, прокультивировали, удобрили, нарисовали фигуры, которые мы будем заполнять разноцветной петунией: малиновой, белой, красной, бургундией. Она будет чередоваться с тагетисом - оранжевым, лимонным и желтым. Немного добавим декоративно-лиственных растений. Всего будет посажено около 30 000 разнообразных цветов. В дальнейшем мы задекорируем грунт разноцветной щепой» - сообщила Юлия Захарченко, начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой»

Чтобы завершить высадку двух больших по размеру цветников, добавляет Юлия Захарченко, нужно минимум от двух до четырех дней. А дальше - новые объекты по городу. Их будет даже больше, чем в прошлом году.

«Будем пропалывать и убирать все сорняки, будем производить полив, пока что утром. Но когда наступит жаркая погода, то будем производить и утром полив, и вечером. Чтобы наши цветочки не завяли. Хочу обратиться к харьковчанам и гостям нашего города - очень вас прошу, не выгуливайте собак в наших цветниках, не воруйте цветы. Потому, что это очень трудоёмкая работа, мы делаем всю эту красоту для вас! Мы вкладываем в эту работу всю душу и сердце, нам очень больно смотреть, во что превращаются наши клумбы. Наслаждайтесь цветниками, фотографируйтесь на фоне наших клумб - мы это делаем для вас!» - обратилась к харьковчанам Юлия Захарченко, начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой».