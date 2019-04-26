26.04.2019 16:35

В саду Шевченко высадят 600 деревьев

В саду Шевченко начали высадку деревьев. Первая партия молодых саженцев появилась на зеленых зонах между старых деревьев вдоль улицы Сумской - от станции метро «Университет» и до оперного театра.



Фото: Василий Голосный

«Сад стареет и деревья нужно обновлять. Надо делать замену деревьев на более новые, более красивые. Выбираем породы, которые относятся к нашему ареалу произрастания, которые у нас хорошо приживаются. Будет высажен граб пирамидальный, туи, сосна горная. В саду Шевченко высадим более 600 штук» - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».

Молодыми деревьями в возрасте от 15 до 30 лет, отметили в СКП «Харьковзеленстрой», будет засажена вся территория сада Шевченко. И та часть, где уже проведена реконструкция, и те участки, где сейчас идут работы по обновлению рекреационной зоны. Все 600 деревьев, которые дополнят облик популярного места отдыха горожан, планируют высадить уже в течение недели. Обещают обустроить креативные эко-арки. Также для харьковчан и гостей города зеленстроевцы обещают подготовить сюрприз.

Параллельно работы по высадке деревьев ведутся по всему городу.

«На Академика Павлова, взамен старых пирамидальных тополей, высадили клен шаровидный. На проспекте Науки добавили 10 лип, в Киевском районе 10 лип высадили. Будет возобновлена посадка пропавших деревьев по ул. Сумской и скорее всего по площади» - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».

В этом году, говорят специалисты, в городе за весну запланировано высадить около тысячи молодых деревьев.