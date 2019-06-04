04.06.2019 17:28

Как в Индустриальном районе благоустраивают дворы (ФОТО)

Комфорт и уют во дворах создают для горожан дворники районов Харькова.



Фото: Василий Голосный

Например, улица Душкина, 12 микрорайон ХТЗ, Индустриального района. Дворники и озеленители приложили максимумальные усилия, чтобы двор этого дома стал красивый, рассказывает начальник участка Анна Кузнецова. Очень много времени потратили на выкорчевывание старых пней и вывоз остатков стройматериалов. Затем завезли чернозем и приступили к высадке растений.

«Высадили очень много кустарника, более 1 100 штук. Высадили очень много цветов многолетних, более 1 200 штук. Высадили однолетние цветы - более 1 000 штук. Вот это всё что было сделано собственными ручками. Был произведён покос, кронировка деревьев, кустов. Было выкрашено много скамеек. К сожалению, не все любят такую красоту. Люди своровали много кустов, больше 45 штук. Кусты были очень красивые - бирючина. Павловнии были украдены. Липки молодые, которые мы высадили - и они были уварованы» - рассказывает Анна Кузнецова, начальник участка №1 КП "Харьковблагоустройство" Индустриального района.

Также работы проводятся во дворе по улице Косарева, 33, Индустриального района. Площадь двора - около 12 000 квадратных метров. Сейчас бригада дворников и озеленителей работает над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в эту локацию.

Делятся коммунальщики и планами по комплексному благоустройству дворов.

«В этом году запланировано по Индустриальному району комплексно благоустроить 8 дворов. Эти дворы расположены по всему району, то есть, охвачены все микрорайоны, такие как Роганский жилмассив, «Горизонт», «Солнечный», а так же центральная часть района ХТЗ. Это вывоз железобетона з данных объектов, завоз чернозёма, вывоз шин, понижение пней. Кронировка деревьев, сухих и аварийных веток. Потом мы приступаем к высадке зелёных насаждений: это деревья и кусты. Мы высадили, засеяли порядка 2 000 квадратных метров газонной травы с последующим поливом. Будем насыщать различными элементами благоустройства - это элементы «арт-стоун», вазоны и другие декоративные изделия. Я думаю, что жителям города Харькова понравиться то, что будет сделано руками наших людей!» - сообщил Андрей Гончаров, начальник филиала КП "Харьковблагоустройство" Индустриального района.