06.06.2019 16:44

По улице Новгородской создают огромную многоуровневую клумбу (ФОТО)

Городские озеленители работают над созданием многоуровневой клумбы на склоне по улице Новгородской .



Фото: Василий Голосный

Сначала был установлен металлический каркас, на нем закреплено 920 полусфер, «чешуек», как их называют коммунальщики. После наполнения специальным грунтом начали процесс высадки растений.

«Будет высажено около 20 000 различных цветов. Колеусы и петунии всевозможных оттенков. Тагетис - лимонный, жёлтый, оранжевый. Герань ампельная, герань зональная, катаранстус трёх видов. Ахерантес, ирезина и всевозможные декоративно-лиственные растения. Размер клумбы - 78 метров в длину и 6 метров в высоту. Люди, которые будут проезжать тут, а так же здесь рядом школа, будут видеть такую яркую композицию, такие цветы и настроение у них будет улучшаться!» - рассказывает Олеся Гуцель, ландшафтный дизайнер СКП «Харьковзеленстрой».

Работы по высадке на этой локации, добавляет Олеся Гуцель, продлятся два дня. Отмечает, когда цветы укоренятся и разрастутся, цветник заиграет во всей своей красе. Как и другие, которые уже радуют горожан и гостей Первой столицы:

«Засажен сад Шевченко, проспект Науки в стадии завершения, проспект Независимости, проспект Гагарина. Круглая клумба у нас в этом году появилась новая. Так же у нас знаковые клумбы «Мы любим Харьков» на склоне Деревянко и на Полтавском шляхе. На проспекте Независимости есть «Тёщин язык», там высадили лимонный тагетис змейками. На тематических цветниках около 1 100 000 цветов. По всему городу высажено чуть более 2 000 000 цветов. Работы продолжаются, мы очень стараемся. Тем более, когда люди подходят и благодарят, люди довольны, настроения работать ещё больше. И мы хотим сделать наш город ещё краше, мы вас ещё порадуем и удивим!»