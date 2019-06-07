07.06.2019 16:58

В центре Харькова появились красочный павлин и очень большой фотоаппарат (ФОТО)

Яркий многоцветный павлин с семиметровым хвостом и четыре бабочки появились на Соборной спуске. В центральной части города городские озеленители создали новые арт-объекты.



Фото: Василий Голосный

«Бабочки выполнены из металлических конструкций. Их наполнили землёй и высадили цветочную продукцию: тагетис и различную петунию, всевозможных оттенков. Серединку заполнили инертным материалом - белой мраморной крошкой. Голову и туловище павлина выполнили из металлического каркаса, он обшит искусственным самшитом. А хвост его из цветочной продукции. Тагетис, петуния малиновая, бургунди, ярко сиреневая, красная. И обсадили всё полностью альтернантерой зелёной, чтобы она поддерживала петунию и придавала чёткую форму» - сообщила Олеся Гуцель, ландшафтный дизайнер СКП «Харьковзеленстрой».

Всего на эти 5 инсталляций, добавляет Олеся Гуцель, ушло около 7000 различных растений. На сегодняшний день по городу озеленители успели установить 15 арт-объектов.

Еще один арт-объект разместился внизу, рядом с лестницей, в Покровском сквере. Большой зеленый фотоаппарат. Раньше, говорят дизайнеры профильного городского КП, они выполняли подобные работы из живых декоративно-лиственных растений. В этом году перешли на искусственные, и этому есть объяснение.

«Приходилось их ремонтировать практически каждый день - люди вырывали цветы. Поэтому и решили использовать искусственный самшит. Но, вы знаете, ситуация не меняется. Всё равно инсталляции люди портят. Только вчера установили, а уже пообрывали листья. Приходится его опять заново ремонтировать. И так со всеми инсталляциями. Не знаю, зачем это надо. Хочется, конечно, обратиться к людям, чтобы бережно относились к труду. Потому, что мы стараемся, чтобы люди приходили и фотографировались, но не вредили. Пожалуйста, берегите наш труд!» - рассказывает Олеся Гуцель, ландшафтный дизайнер СКП «Харьковзеленстрой».