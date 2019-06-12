Цветочный сад принцессы Фионы появился возле «Стекляшки» в Харькове (ФОТО)

В центральной части Харькова, возле выхода из метро «Университет» появилась скульптура зеленой дамы и яркая клумба.
Похожую скульптуру харьковчане уже могли видеть в прошлом году у Зеркальной струи. Коммунальщики говорят, это совсем не та композиция, которую горожане прозвали «Фиона», а ее копия. Можно сказать, шутят озеленители, это ее сестра-близнец.
«Она уже выполнена из искусственных декоративно-лиственных растений. Был сделан металлический каркас, обшит специальной сеткой, на которую закрепили искусственный самшит. Это было сделано в связи с тем, что декоративно-лиственные растения засыхали от жары, хотя их поливали, а во-вторых, люди очень много вырывали цветов и портили. Сейчас, надеемся, будет меньше ущерба. Возле скульптуры мы создали цветочную клумбу. Вокруг мы её обсыпали декоративным камнем и белой мраморной крошкой. Обсадили всё цветами, это переплетённые цветные ленты. Высадили портулак, петунию разных оттенков, колеус красный и зелёный, и тагетис тоже трёх видов» - сообщила Олеся Гуцель, ландшафтный дизайнер СКП «Харьковзеленстрой».
«И хотелось бы очень обратиться к людям, чтобы они берегли наш труд и не рвали цветы. Потому что один - два цветочка вам роли не сыграют, а клумба создаётся для всех, чтобы она была в первоначальном состоянии и радовала вас» - добавила она.
Сегодня Луна в Весах помогает восстановить гармонию там, где это возможно. Официальные пути могут оказаться недоступными или выглядеть не самыми приятными. Более привлекательным будет неформальное соглашение без лишних церемоний. Многие споры удастся уладить благодаря вмешательству авторитетных людей или организаций.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В Украине отмечают День работников фондового рынка, в Бразилии, где сейчас зима – День влюбленных. Также 12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом.
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