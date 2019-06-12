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12.06.2019  19:02   

Цветочный сад принцессы Фионы появился возле «Стекляшки» в Харькове (ФОТО)

В центральной части Харькова, возле выхода из метро «Университет» появилась скульптура зеленой дамы и яркая клумба.


Фото: Василий Голосный

Похожую скульптуру харьковчане уже могли видеть в прошлом году у Зеркальной струи. Коммунальщики говорят, это совсем не та композиция, которую горожане прозвали «Фиона», а ее копия. Можно сказать, шутят озеленители, это ее сестра-близнец.

«Она уже выполнена из искусственных декоративно-лиственных растений. Был сделан металлический каркас, обшит специальной сеткой, на которую закрепили искусственный самшит. Это было сделано в связи с тем, что декоративно-лиственные растения засыхали от жары, хотя их поливали, а во-вторых, люди очень много вырывали цветов и портили. Сейчас, надеемся, будет меньше ущерба. Возле скульптуры мы создали цветочную клумбу. Вокруг мы её обсыпали декоративным камнем и белой мраморной крошкой. Обсадили всё цветами, это переплетённые цветные ленты. Высадили портулак, петунию разных оттенков, колеус красный и зелёный, и тагетис тоже трёх видов» - сообщила Олеся Гуцель, ландшафтный дизайнер СКП «Харьковзеленстрой».

«И хотелось бы очень обратиться к людям, чтобы они берегли наш труд и не рвали цветы. Потому что один - два цветочка вам роли не сыграют,  а клумба создаётся для всех, чтобы она была в первоначальном состоянии и радовала вас» - добавила она.

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Тэги:  фиона, зеленая дама, харьков, скульптура, клумба, цветы, стекляшка, университет
 
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