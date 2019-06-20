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20.06.2019  09:44   

В саду Шевченко создают новые клумбы с лебедями, маками и яркими узорами (ФОТО)

Вместо ярких красных и желтых тюльпанов, которые радовали харьковчан этой весной, в саду Шевченко создают новые цветочные композиции.


Фото: Василий Голосный
«Здесь 6 клумб, около 1 000 квадратных метров. Будет высажено порядка 90 000 разнообразных цветов. Колеус, тагетис, портулак, разнообразная петуния: красная, белая, кремовая, бургундия, так же сальвия, цинерария, альтернантера. У каждой клумбы своя тематика. Где-то узоры, где-то мы делаем лебедей, плывущих навстречу друг другу, а посередине сердце. Также на одной из клумб мы сделали «маки» из красной петунии. Всё будет ярко, красиво и разнообразно» - сообщила Юлия Захарченко, начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой»
 
После высадки каждая из шести клумб, добавляет Юлия Захарченко, будет задекорированы разноцветной щепой. Она и влагу во время жары сохраняет, и хорошо себя зарекомендовала как декоративный элемент. Как только локация будет высажена, городские озеленители переместятся к памятнику Тараса Шевченко:
 
«В ближайшее время мы планируем заменить виолу на клумбе возле памятника Шевченко. Планируем там сделать что-то яркое и оригинальное. Мы хотим на ней высадить порядка 20 000 разнообразных цветов. Надеюсь, что нашим харьковчанам понравится наш труд и наша работа».

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Тэги:  сад шевченко, клумба, харьков, цветы, пейзаж
 
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