24.06.2019 15:21

В саду Шевченко установили арку с искусственным туманом (ФОТО)

В Саду Шевченко, на Аллее звезд, появилась арка-душ, где каждый желающий может освежиться в жаркую погоду.



Фото: Василий Голосный

«Мы установили арку в саду Шевченко, назовем эту инсталляцию «Искусственный туман». В эти жаркие дни она очень актуальна. Для того, чтобы любой гуляющий по нашему саду мог пройти сквозь нее, постоять, освежиться. Пока арка установлена в одном экземпляре. После тестирования - в планах установить еще несколько в саду Шевченко» - сообщил Сергей Назаренко, главный инженер СКП «Харьковзеленстрой».

«Это шикарная идея, особенно в такую жару, это очень актуально. Хотелось бы еще их несколько поставить, потому, что парк Шевченко очень большой. А пока парк преображается, все радует. Детям тоже нравится» - делится впечатлениями Жанна, харьковчанка.

Зеленстроевцы говорят, что подобные арки с искусственным душем этим летом появятся еще на нескольких локациях по городу, где наибольший поток людей.

«Планируем установить в парке имени Квитки-Основяненко, на Зеркальной струе, в сквере Победы, возможно, на площади Конституции» - сообщил Сергей Назаренко, главный инженер СКП «Харьковзеленстрой».

В некоторых местах будет по одной арке, в некоторых - по несколько. Арки будут функционировать все время, пока в Харькове будет держаться жаркая погода.