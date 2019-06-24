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24.06.2019  15:21   

В саду Шевченко установили арку с искусственным туманом (ФОТО)

В Саду Шевченко, на Аллее звезд, появилась арка-душ, где каждый желающий может освежиться в жаркую погоду.


Фото: Василий Голосный
«Мы установили арку в саду Шевченко, назовем эту инсталляцию «Искусственный туман». В эти жаркие дни она очень актуальна. Для того, чтобы любой гуляющий по нашему саду мог пройти сквозь нее, постоять, освежиться. Пока арка установлена в одном экземпляре. После тестирования - в планах установить еще несколько в саду Шевченко» - сообщил Сергей Назаренко, главный инженер СКП «Харьковзеленстрой».
 
«Это шикарная идея, особенно в такую жару, это очень актуально. Хотелось бы еще их несколько поставить, потому, что парк Шевченко очень большой. А пока парк преображается, все радует.  Детям тоже нравится» - делится впечатлениями Жанна, харьковчанка.
 
Зеленстроевцы говорят, что подобные арки с искусственным душем этим летом появятся еще на нескольких локациях по городу, где наибольший поток людей. 
 
«Планируем установить в парке имени Квитки-Основяненко, на Зеркальной струе, в сквере Победы, возможно, на площади Конституции» - сообщил Сергей Назаренко, главный инженер СКП «Харьковзеленстрой».
 
В некоторых местах будет по одной арке, в некоторых - по несколько. Арки будут функционировать все время, пока в Харькове будет держаться жаркая погода.

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Тэги:  сад шевченко, туман, харьков, арка, жара, харьковзеленстрой
 
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