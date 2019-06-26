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26.06.2019  12:14   

Возле Дворца бракосочетаний появились новые цветочные инсталляции (ФОТО)

Традиционные инсталляции из живых цветов появились перед центральным Дворцом бракосочетаний в Харькове.


Фото: Василий Голосный
Харьковские озеленители создали из цветов платье невесты и большой букет.

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Тэги:  загс, дворец бракосочетаний, харьков, букет, платье невесты, инсталляция
 
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