03.07.2019 14:35

Возле кинотеатра имени Довженко появились национальные орнаменты из цветов (ФОТО)

Над созданием нового цветочного панно размером около тысячи квадратных метров работают городские озеленители. Клумба расположена возле кинотеатра имени Довженко, в Шевченковском районе Харькова.



Фото: Василий Голосный

«Мы использовали рулонный газон с цветочной продукцией. Рулонного газона мы использовали 590 метров квадратных, декоративно-лиственных растений - около 20 000. Это 17 800 ахерантеса красного и цинерарии - 1 900. Петунии пошло 3 вида - красная, малиновая и нежно розовая. Её ушло 7 500» - сообщила Олеся Гуцель, ландшафтный дизайнер СКП «Харьковзеленстрой».

Тематика цветника - национальные узоры, добавляет Олеся Гуцель. Много времени ушло на то, чтобы все разметить, перенести проект из бумаги на локацию. Кроме того, была создана новая система полива.

«Проделана огромная работа по системе полива. Она включается утром и вечером. Но так как на улице жарко, приезжает и поливочная машина. Потому что газон ещё местами не принялся, местами желтеет. Но через недели две его отольют и он станет ярко зелёным. Также постелют агроволокно и засыпят камень декоративный, после чего клумба примет уже завершенный, красивый вид. Я думаю, что жителям нашего города и его гостям понравиться! Мы стараемся и делаем всё для них!» - сообщила Олеся Гуцель, ландшафтный дизайнер СКП «Харьковзеленстрой».