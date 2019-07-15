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15.07.2019  17:41   

Сад Шевченко готовят к открытию (ФОТО)

В саду Шевченко выполняют завершающие работы перед открытием. Уже совсем скоро харьковчане смогут увидеть его во всей красе.


Фото: Василий Голосный
Дорожники завершают комплекс работ по асфальтированию. Говорят, аллей и дорожек, которыми можно будет прогуляться в тени многовековых дубов, станет в обновленном саду Шевченко гораздо больше.
 
«За 3 года уложено на дорожках около 20 000 квадратных метров асфальта. И ещё за эти дни планируем уложить около 6 000 квадратных метров асфальтобетона. Тротуары стали нести большую нагрузку, это предусмотрено для технологического транспорта, который будет обслуживать сад. Те же уборочные машины, транспорт «зеленщиков», поливальные машины» - сообщил Алексей Карпушенко, начальник участка КП «Дорремстрой».
 
Среди локаций, которые, наверняка, понравятся как горожанам, так и гостям Первой столицы, станет каскад озер возле центрального входа в зоопарк. А также такие «green art-zone project», как арка влюбленных, а также локация под названием «Лабиринт».
 
«У наших европейских соседей есть подобное, но, может, ниже ростом. Здесь мы использовали более высокорослые деревья, около 2 метров высотой. Высадили здесь граб, около 300 штук и получился такой уголок в саду Шевченко, такая живая изгородь. И для прогулки, и можно пофотографироваться тоже красиво» - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».
 
Коммунальщики уверены, что после проведенной масштабной реконструкции сад Шевченко будет одним из любимых мест отдыха и встреч.

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Тэги:  сад шевченко, реконструкция, харьков, открытие
 
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