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23.07.2019  17:14   

В Киевском районе создают тематические придомовые территории (ФОТО)

Благодаря многочисленным клумбам даже в пасмурный день дворы домов 253 и 256 по улице Дружбы народов выглядят яркими и нарядными.


Фото: Василий Голосный
Это два двора плавно переходят один в другой и имеют большую площадь. Их территорией занимаются дворники и озеленители Киевского района. 
 
Эта локация у коммунальщиков в планах комплексного благоустройства. Оно начато еще весной, сейчас - на завершающей стадии. Из сделанного - все аварийные деревья кронованы, обрезаны декоративные кусты, создано более 20 клумб. Цветники есть у каждого подъезда. Высеяны больше 8000 квадратных метров газонов, где раньше был только глинистый грунт.
 
«Было высажено 12 000 цветов. Однолетних, это петуния, колеус, ахерантес, цинерария, тагетис, а так же многолетние цветы - это хосты, ромашка, почвопокровный очиток, гвоздика. Также высадили вечнозелёный хвойный кустарник в колличестве 150 штук. Тематика двора, в котором мы находимся, «Сказочная страна». Мы решили сделать этот двор как в сказке: завезти новые элементы декора - сказочных героев, установить полусферы. Будет нарисована на торце дома 255 картина на сказочную тематику. На стене 253 дома также будет рисунок» - сообщила Алина Осадчая, начальник участка №6 Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство».

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Тэги:  благоустройство, харьков
 
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