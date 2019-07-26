Главная Фото ЖКХ В Индустриальном районе поселились бегемот и черепаха (ФОТО)
26.07.2019  18:37   

В Индустриальном районе поселились бегемот и черепаха (ФОТО)

В этом дворе можно увидеть достопримечательности Харькова в миниатюре: и Зеркальная струя, и железнодорожный вокзал и многие другие изюминки Первой столицы.


Фото: Василий Голосный
Расположен двор по улице Сергея Грицевца, 24, 26 и 28, в Индустриальном районе и имеет площадь более чем 40 000 квадратных метров. Здесь масштабные преобразования продолжаются второй год подряд.
 
«Я говорю большое-большое спасибо. Двор, конечно, неузнаваем. Очень приятно, очень красиво. Сколько поставили детских аттракционов, какие клумбы высадили, какой порядок стал, сколько зелёных насаждений посадили - очень и очень красиво. Хочется сказать огромное спасибо Геннадию Адольфовичу, который это организовал. Это большая заслуга нашего мэра, потому что до этого город, а мы тут живём всё время, был не такой. Сейчас конечно это что-то!» - делится впечатлениями Ольга Маренич, местная жительница.
 
Некоторые части двора обустроили тематически. Тематика - "Мой Харьков" и "Африка". Местные жители, говорят коммунальщики, следят за порядком, стараются не сорить и не вредить. Дворники добавляют, люди ценят сделанное.
 
«Всё, что было сделано в прошлом году, в этом году обновлено. Новый объект, который мы делаем - «Африка». Начали роботы в марте - перекапывали, рыхлили газоны, сеяли траву. Высеяно травы около 10 000 квадратных метров. У нас здесь установлены черепаха и бегемотик. На них можно сидеть, фотографироваться. Бегемоту дети даже имя дали - Жорик. И обещают ещё 2 бегемотика и большого крокодила. Дети уже знают, что здесь будет крокодил и ждут с нетерпением» - сообщила Галина Вознюк, начальник участка №5 филиала КП «Харьковблагоустройство» Индустриального района.
 
Использовалось много декоративных элементов. Были установлены перголы, то есть арки, в которых мы используем вьющуюся цветочную продукцию. Высажено как однолетних, так и многолетних цветов порядка 20 000. Создано в этом дворе 12 клумб. Высажено много многолетних растений - это такие растения как бирючина, можжевельник, форзиция. И самое главное, что у нас осенью прошлого года получилось сделать катальповую аллею вдоль школы 157. В ближайшее время мы закончим работы по данному двору. И, конечно же, приглашаем всех харьковчан приехать, посмотреть и оценить ту работу, которая была проделана нашими людьми. - сообщил Андрей Гончаров, начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Индустриального района.

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Тэги:  благоустройство, двор, харьков, коммунальщики, индустриальный
 
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