В Индустриальном районе создали двор, оформленный в «животном» стиле (ФОТО)

Двор по улице Библика 1а полностью оформлен в животном стиле в рамках пилотного проекта «Кот и пес».
День совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов. Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач.
Если суббота еще подходит для отдыха на природе, то воскресный день захочется провести под пледом за просмотром сериала.
В народном представлении Илья – святой грозный, суровый, карающий, но в то же время щедрый. Он велик распорядитель страшных сил природы. В его подчинении дожди, гром, молнии.
влажн.:
давл.:
ветер: