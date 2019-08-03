03.08.2019 10:00

В Индустриальном районе создали двор, оформленный в «животном» стиле (ФОТО)

Двор по улице Библика 1а полностью оформлен в животном стиле в рамках пилотного проекта «Кот и пес».



Фото: Василий Голосный

Дорожки в нем выложены огромными следами домашних животных, на полянах по всему двору размещены статуэтки котов и собак, есть несколько тематических фотозон.

Не забыли коммунальщики оформить входные группы и лавочки изображениями четвероногих, добавив к фото пояснительные надписи о разных породах домашних любимцев.

Также во дворе установили автоматы по обмену мусора на корм для животных. Автомат действует по принципу лотереи. Нужно бросить стекло или пластик в соответствующий контейнер и за это можно получить пищу для животных.