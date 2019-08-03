Главная Фото ЖКХ В Индустриальном районе создали двор, оформленный в «животном» стиле (ФОТО)
03.08.2019  10:00   

В Индустриальном районе создали двор, оформленный в «животном» стиле (ФОТО)

Двор по улице Библика 1а полностью оформлен в животном стиле в рамках пилотного проекта «Кот и пес».


Фото: Василий Голосный
Дорожки в нем выложены огромными следами домашних животных, на полянах по всему двору размещены статуэтки котов и собак, есть несколько тематических фотозон.
 
Не забыли коммунальщики оформить входные группы и лавочки изображениями четвероногих, добавив к фото пояснительные надписи о разных породах домашних любимцев.
 
Также во дворе установили автоматы по обмену мусора на корм для животных. Автомат действует по принципу лотереи. Нужно бросить стекло или пластик в соответствующий контейнер и за это можно получить пищу для животных.

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Тэги:  кот и пес, животные, харьков, индустриальный, двор
 
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