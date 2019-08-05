05.08.2019 17:45

Детская площадка на месте свалки: в Харькове благоустраивают частный сектор (ФОТО)

Новую детскую площадку построили на месте несанкционированной свалки по ул. Коновченко, 1 в пос. Федорцы.



Фото: Василий Голосный

Инициаторами обустройства игровой зоны для детей стали жители поселка. По словам активистки Ирины Синицы, в пос. Федорцы проживает 160 детей, при этом в районе не было ни одной цивилизованной детской площадки. Чтобы исправить ситуацию, люди обратились на личном приеме к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу.

«Здесь когда-то была несанкционированная свалка, когда поселок передали городу, мусор стало вывозить предприятие «Экоресурс». Свалка стала заброшенная, но как раз этот участок идеально подходил для детской площадки. На тот момент на этом месте был настоящий лес, мы с родителями тут дневали и ночевали, чтобы все убрать», - рассказала Ирина Синица.

Как сообщил и.о. директора КП «Благоустрій» Юрий Арциленко, помощь жителям поселка оказал Департамент жилищного хозяйства, предоставив необходимую спецтехнику и материалы для работ. Площадка была расчищена от мусора, засыпана глиной, землей и песком.

«На 90% работы проведены усилиями активных жителей поселка. Они удалили на этом участке поросль, убрали мусор, установили ограждение, кронировали деревья и уложили дорожки. Мы помогли им спецтехникой, а также предоставили декоративные элементы», - сообщил Юрий Арциленко.

На сегодняшний день на площадке установлены качели, тренажеры, лавочки и урны. В ближайшее время детскую зону оснастят еще и игровым комплексом с горкой и лазалками, а 16 августа там пройдет праздник по случаю официального открытия площадки.

Как отметил и.о. директора КП «Благоустрій», работы по благоустройству мест стихийных свалок проводятся и в других районах города. В частности, в Холодногорском районе, в районе водоема по ул. Остапа Вишни совместно с жителями была оборудована детская площадка, посажены деревья и установлены лавочки и урны. Сейчас коммунальщики завозят туда землю и оборудуют поле для мини-футбола. Реконструкция детской площадки начата и по ул. Никиты Изотова.