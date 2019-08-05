05.08.2019 18:44

В Харькове появились мусоровозы с экологической агитацией (ФОТО)

Рисунки, призывающие беречь чистоту, и надпись «Чистый дом» появились на мусоровозах предприятия «Харьков Экоресурс».



Фото: Василий Голосный

Как сообщил сегодня, 5 августа, директор ООО «Харьков Экоресурс» Петр Бондаренко, такая инициатива появилась у сотрудников предприятия в целях профилактических мер в борьбе со стихийными свалками в частном секторе.

По словам Петра Бондаренко, несмотря на то, что на предприятии постоянно информируют жителей о графике вывоза мусора, люди продолжают складировать его в не отведенных для этого местах.

«Мы пытаемся таким образом обратить внимание жителей на эту проблему, приучить их к чистоте. Может быть, взрослые, когда увидят, как дети радуются таким мусоровозам, задумаются и будут учить подрастающее поколение не складывать мусор в несанкционированных местах», - отметил Петр Бондаренко.

Идеи агитационных рисунков для мусоровозов предложили дети, а художник перенес картинки, увеличив их в масштабе, на спецтехнику. Пока, говорит директор, на предприятии разрисовали две машины, но уже готовят новые эскизы еще на два-три автомобиля. Кроме этого, на бортах мусоровозов наклеивают информационные плакаты с напоминанием вовремя выставлять мусор и придерживаться графика.

Также предприятие «Экоресурс» присоединилось к благоустройству мест бывших свалок, которое проводит Департамент жилищного хозяйства, устанавливая на них декоративные элементы. Так, сотрудники предприятия изготовили металлическую конструкцию в виде девушки и вместе с информационными плакатами установили ее на месте бывшей свалки на пересечении ул. Холодногорской и ул. Технической.