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07.08.2019  14:56   

На Дергачевском полигоне ТБО строится мусороперерабатывающий комплекс (ФОТО)

Первая очередь работ по строительству нового мусороперерабатывающего комплекса на Дергачевском полигоне твердых бытовых отходов подходит к завершению. Об этом сегодня, 7 августа, во время пресс-тура сообщил директор КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Юрий Суярко.


Фото: Василий Голосный
Он напомнил, что этот уникальный для Украины проект стоимостью более 40 млн долл. реализуется на средства Мирового банка, а генеральным подрядчиком является польская компания.
 
По словам Юрия Суярко, уже построена половина нового полигона для складирования отходов, а до 1 октября завершится строительство ряда вспомогательных зданий на промышленной площадке. Также в ближайшее время там должны быть установлены системы сбора и очистки фильтрата.
 
После этого строительство всего комплекса, с конвейерами, сортировочными линиями и полигоном, в течение года планируется завершить полностью. До этого момента ныне действующий полигон ТБО будет рекультивирован и подготовлен к добыче биогаза.
 
«Наши газовые генераторы будут перерабатывать полигонный газ в электричество, которое будет продаваться по «зеленому тарифу» оператору рынка, а на вырученные деньги мы сможем выплачивать тело кредита и проценты. При строительстве мы применяем только передовые европейские технологии, предотвращающие выделение газа в атмосферу и заражение почвы фильтратом. Поэтому никаких неприятных запахов здесь больше не будет, и экологическая обстановка для всех ближайших населенных пунктов будет соответствовать всем санитарным нормам», - отметил Юрий Суярко.
 
По его словам, новый полигон, по проекту, сможет принимать отходы в течение 15 лет, но с внедрением системы раздельного сбора мусора срок его службы значительно увеличится.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  полигон, дергачи, харьков, мусор, тбо
 
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