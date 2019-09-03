03.09.2019 12:30

В Харькове восстанавливают фасады жилых домов (ФОТО)

Ремонт фасада выполняют в двух жилых домах на ул. Дарвина, 19 и 19-а.



Фото: Василий Голосный

Как сообщил сегодня, 3 сентября, прораб ООО «СМП «ВостокСтрой» Вячеслав Шаловинский, реконструкцию фасада двух домов по ул. Дарвина бригады начали пять недель назад, завершить работу планируют до 15 сентября.

«Этот фасад был в аварийном состоянии - старая штукатурка опадала, местами обсыпались карнизы, а на стенах появились микротрещины. Сейчас мы все восстанавливаем - снимаем штукатурку до кирпича, выравниваем стены и наносим слой краски. Фасад красим в серый цвет, как было согласовано с жильцами. Реконструкцию выполняем с применением спецтехники, потому что не везде можно установить строительные леса», - сообщил Вячеслав Шаловинский.

По его словам, в прошлом году по двум этим адресам был восстановлен наружный фасад дома, в этом году планируется отремонтировать около 2 тыс. кв. м фасада с внутренней стороны. Жильцы уже успели оценить работу предприятия.

«В прошлом году эта же бригада рабочих нам сделала чудесный ремонт фасада снаружи, и нам понравилось качество их работы, ребята очень добросовестно выполнили реконструкцию. Поэтому мы попросили, чтобы именно эта бригада завершила реконструкцию фасада с внутренней стороны», - сообщила жилец дома №19 Наталья Зубенко.

Отметим, что предприятие, выполняющее реконстуркцию фасада, обслуживает Холодногорский район. В этом году в районе планируется восстановить около 15 тыс. кв. м фасадов домов, и бригады практически приблизились к этой цифре. Сейчас реконструкция фасада продолжается на доме по ул. Коцарской, 36/38.

Напомним, недавно были завершены работы по ул. Холодногорской, 9 и 11, ул. Дмитриевской, 12 и 15 и ул. Большой Панасовской, 48/50.