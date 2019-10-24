24.10.2019 15:37

Как «Харьковводоканал» используют современную технику для перекладки сетей (ФОТО)

Алексеевский жилой массив. У дома № 19 по улице Ахсарова бригада КП «Харьковводоканал», задействовав специальную технику, выполняет перекладку трубопровода, который проходит внутри микрорайона и питает водой все близлежащие многоэтажки.



Фото: Василий Голосный

Срок службы старых стальных труб уже на пределе, поэтому на предприятии решили не ждать возможных порывов и, как следствие - отключения абонентов от водоснабжения, а рядом со старыми стали прокладывать новый трубопровод. Для этого используют спецтехнику, которая позволяет пробурить траншею для трубы на расстояние до 400 метров.

«В данном случае применен метод горизонтально направленного бурения, который позволяет выполнять работы параллельно с существующим трубопроводом, без отключения потребителей, с минимальным разрушением асфальтобетонного покрытия и благоустройства в жилом массиве. Данная технология менее затратная, она позволяет экономить средства, ускоряет процесс перекладки и минимизирует неудобства для жителей города» - сообщил Николай Завада, заместитель директора по производству комплекса «Харковводоснабжение» КП «Харьковводоканал».

Вот как и в данном случае, добавляет Николай Завада, ведь заехать автомобилем в этот двор можно только по одной дороге. Поэтому перекрывать ее специалисты не имели никакого морального права.

Транспорт передвигается по-прежнему, повреждение асфальтобетона минимальное. Оператор спецмашины наблюдает за работой механизма под землей, используя GPS датчик, показывающий на экране движение бурильной установки.

Эту машину предприятие КП «Харьковводоканал» стало использовать не так давно, однако уже за несколько месяцев, благодаря ей, удалось выполнить немалый объем работ.

«На сегодняшний день, работая таким методом, выполнена замена пяти объектов. В данный момент Ахсарова, 19. После этого будут выполнятся работы по Широнинцев - протаскивание и бурение трубопровода диаметром 400. Есть намеченный график и план работ на весь следующий год, где будет задействована эта техника. По данным на сегодня, выполнена замена 13,8 км изношенных сетей силами КП «Харьковводоканал». До конца года у нас запланировано переложить 15 км. Я думаю, мы выполним этот план и, надеемся, что немного и перевыполним» - сообщил Николай Завада, заместитель директора по производству комплекса «Харковводоснабжение» КП «Харьковводоканал».