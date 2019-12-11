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11.12.2019  21:46   

Сквер на пересечении улиц Сумской и Мироносицкой после реконструкции (ФОТО)

Завершается реконструкция в сквере, который находится напротив парка Горького, на пересечении улиц Сумской и Мироносицкой.


Фото: Василий Голосный

В сквере распланированы дорожки, установлена современная система освещения, создаются игровые площадки.

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Тэги:  реконструкция, сквер, харьков
 
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