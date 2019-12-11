Сквер на пересечении улиц Сумской и Мироносицкой после реконструкции (ФОТО)

Завершается реконструкция в сквере, который находится напротив парка Горького, на пересечении улиц Сумской и Мироносицкой.
В сквере распланированы дорожки, установлена современная система освещения, создаются игровые площадки.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
влажн.:
давл.:
ветер: