23.12.2019 14:59

Стало известно, зачем в Харькове опыляют елки (ФОТО)

На днях в одной из центральных частей Харькова вандалами было искалечено три елки. Эти случаи зафиксированы городскими коммунальщиками.



Фото: Василий Голосный

«В одном случае ёлка была сломана, а во втором - две ёлки срублены. Они находились на Нетеченской набережной, переходящей в Гимназическую. Было это сделано в ночное время. В данный момент эти происшествия зафиксированы, составлены документы, которые будут переданы в полицию. В срубленном виде эти голубые ели не будут долго стоять, потому что у них уже через неделю осыпается иголка. Для города это большой урон, так как любая ёлка, она медленно растущая и требует большого ухода» - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».

Все поврежденные елки, добавил Андрей Дронь, придется теперь убрать с корнями. Потому что хвойные довольно сильно повреждены и имеют неэстетичный вид.

Чтобы таких случаев по городу больше не было, коммунальщики пошли на вынужденный и непростой шаг. О чем и информируют всех, кто, возможно, имеет своей целью украсть из парка или сквера домой зеленую красавицу. Такая елка принесет больше хлопот, чем новогоднего настроения.

«На данный момент обработано около 1 000 ёлок. Смесь изготавливается из нескольких компонентов - бордовская смесь, вода и жидкость, которая на морозе и холоде не имеет запаха, но при попадании в тёплое помещение издаёт очень неприятный запах. И очень хочу обратиться к гостям города, к харьковчанам - вокруг это всё наше, мы для себя это садим и для себя выращиваем. Если кто-то увидит, что происходят такие происшествия, пожалуйста, звоните сразу в полицию!» - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».